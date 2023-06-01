アメリカ・ニューヨークで13日、元メジャーリーガーの松井秀喜さんとサッカー元日本代表の岡崎慎司さんが対談し、海外での経験や次の世代への思いを語りました。ニューヨークで13日に行われたイベントでは、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜さんとサッカーワールドカップに3大会連続で出場した岡崎慎司さんが対談しました。松井さんは「逆境の乗り越え方」について聞かれ、ヤンキース時代に手首を骨折し、試合に出られなかった際