天皇、皇后両陛下は１４日、東京都渋谷区で開かれた日本国際賞（国際科学技術財団主催）授賞式に出席された。独創的な研究成果で社会の発展に貢献した国内外の科学者らに贈られる賞で、今年は、体が病原体を認識する自然免疫の仕組みを明らかにした大阪大の審良（あきら）静男特任教授（７３）ら３人が選ばれた。天皇陛下は「それぞれの研究を通じて、人々の暮らしの安全と利便性の向上、医療や予防の発展に大きく貢献されてき