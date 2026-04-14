女優の吉岡里帆が１４日、自身のインスタグラムを更新。日清のテレビＣＭで演じた「どんぎつね」の復活ショットを公開した。「これからどんなストーリーが見たい？」と問いかけた吉岡は、写真をアップ。黒のドレスにキツネの耳、しっぽを着け、枯れ葉のクッションの上で横になるオフショットを公開した。この投稿にファンからは「どんぎつね復活嬉しすぎます」「おかえりなさいー」「可愛すぎて思考停止」「お相手は誰なんで