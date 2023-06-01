森友学園に関する公文書の改ざん問題をめぐり、財務省は7回目の関連文書の開示を行いました。主要な文書の開示は今回で最後となります。財務省は14万ページ以上ある森友学園事案と関連の深い主要な文書について、去年4月から順次開示しています。14日に行われた7回目の開示では、2万8000ページ余りが遺族側に手渡されました。赤木雅子さん「なぜ改ざんすることになったか知りたかったけど、難しいと思う。期待すればするほど裏切ら