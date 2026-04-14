中東情勢の緊張緩和への期待から、日経平均株価は大幅に反発し、上げ幅は一時1400円を超えました。14日の平均株価は、取引時間中として、3月2日以来の高値水準をつけました。週末に合意に至らなかった“アメリカとイランの交渉が継続している”との見方が広がる中、国際指標となる原油の先物価格は、一時1バレル95ドル台まで値下がりしています。東京株式市場は、期待先行の流れが強まって、半導体関連銘柄を中心に買い注文が広が