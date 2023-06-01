1983（昭和58）年4月15日、千葉県浦安市舞浜の埋め立て地に東京ディズニーランドがオープンした。米カリフォルニア州、フロリダ州に次ぐ世界3番目で、アジア初の「夢の国」。雨にもかかわらず午前9時すぎには約3千人が入場した。入園料（アトラクション券は別）は大人2500円、中高生が2100円だった。