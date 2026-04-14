【ワシントン共同】ベセント米財務長官は14日、連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策を巡り、利下げは必要との従来の主張は維持しつつ「様子を見ることもできる」と述べた。中東情勢の緊迫化を背景に慎重な姿勢も示した。