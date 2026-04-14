中道改革連合は衆院選の落選者との会合を開き、政治活動を継続する70人程度を対象に月額40万円の支援を実施するなどの案を示しました。中道は14日、2月の衆院選の落選者およそ150人との会合をオンラインで開き、選挙総括のたたき台や落選者への支援、党員制度について説明しました。このうち落選者支援については今年5月から年内に70人程度を選び、「政治活動支援金」として1人あたり月額40万円の支援を検討していることを説明しま