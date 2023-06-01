【バニーガーデン2】 4月16日 発売予定 価格：3,480円 CERO：D（17歳以上対象） ハード：Nintendo Switch/PC（STEAM） 会社、クビになっちゃった…… どうやって生きていこう……そもそも生きてていいのかな…… はぁ、何も考えられない……癒されたい……元気がほしい…… 柔らかく大きく包み込んでくれそうな人に