記事ポイントソレイルミナーレが比較動画作成ツールの加盟店向け提供を開始比較動画の作成時間を約40分から約10分へ短縮二次元コード配布でケアマネジャーがスマートフォンから確認可能 HLCが展開するリハビリ特化型デイサービスFC「ソレイルミナーレ」は、利用者のリハビリ経過を比較動画にまとめる専用ツールの加盟店向け提供を開始します。利用開始時と現在の映像を比較し、二次元コード化してケアマネジャーへ配布できる