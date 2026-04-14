記事ポイントモンゴル北部で最古級の恐竜足跡群を確認大型竜脚類と獣脚類の分布域拡大を証明白亜紀前期の生態系研究を前進 モンゴル北部サイジュラハ地域で、約1億2千万年前の大型恐竜の足跡化石が見つかっています。岡山理科大学などの国際共同研究チームは、大型の竜脚類と獣脚類の足跡が同じ地層面に残ることを確認しています。白亜紀前期のモンゴルに大型恐竜が生息していたことを示す発見です。 岡山理科大学「恐竜