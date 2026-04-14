記事ポイントソアー・マーケティングの「AdXpand」が累計1万937本の広告クリエイティブ制作を達成自動リサイズと勝ちテンプレートで広告クリエイティブの検証スピードを高める動画バナー対応とUI刷新で幅広い配信面と担当者に使いやすく進化 ソアー・マーケティングの広告クリエイティブ生成ツール「AdXpand」は、累計広告バナー制作数が1万937本を突破しています。AdXpandは自動リサイズや成果実績をもとにしたテンプレート