記事ポイントRAI’Sが愛知県警察のクラウンスポーツ広報車両を1/43スケールで商品化します。世界に1台だけの珍しいパトカーを限定800台のミニカーで楽しめます。2026年4月8日から予約を受け付け、発売は2026年5月から6月を予定します。 RAI’Sが、愛知県警察で運用されるクラウンスポーツの広報車両を1/43スケールのミニカーとして展開します。先進的なSUVスタイルとパトカー装備をあわせ持つ特別な1台を、ダイキャスト製の完