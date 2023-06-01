フィギュアスケート選手の紀平梨花の姉でタレントの紀平萌絵が、１５日に１年半ぶりとなる新曲「また明日へ」をデジタルリリースした。春から初夏の爽やかな風を感じるような軽快なポップナンバー。萌絵は初めて作詞を手がけ、デビュー曲「ｍｙｗｉｎｇｓ」に続き、ＫＥＮａｓａｎｏＦＵＪＩＫＡＷＡ氏が作曲を担当した。萌絵は「迷いや不安を抱えながら生きている人の、明日を優しく照らす楽曲です」。梨花は故障を乗