飛行機内でモバイルバッテリーの発煙や発火が相次ぐ中、国土交通省は今月24日から、国内線や日本を発着する国際便で新たなルールを導入します。機内へのモバイルバッテリーの持ち込みは2個までとし、機内ではモバイルバッテリーに充電したり、モバイルバッテリーからスマートフォンなどの電子機器に充電したりしないよう求めます。去年1月に韓国で旅客機が炎上した事故では、収納棚にあったモバイルバッテリーが発火した可能性が指