15日発売の『週刊少年マガジン』20号から、アイドルグループ・櫻坂46が4号連続で同誌をジャックする。第1弾に登場する守屋麗奈・谷口愛季・浅井恋乃未の新たな先行画像が公開された。【写真追加】『マガジン』をジャックした守屋麗奈・谷口愛季・浅井恋乃未各号巻頭カラーの1ページ目にある応募券を集めると、応募者全員に「ポストカードセット」をプレゼントする企画も実施する。●各号のラインナップ20号（4月15日発売）表紙