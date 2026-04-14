元AKB48で女優の川栄李奈が10日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。夫で俳優の廣瀬智紀と離婚したことを発表した。 川栄は、「私事ではございますがこのたび私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました」と報告。つづけて、「今後も俳優として、母としてさらに精進してまいります」と前を見据えた。 また、廣瀬も自身のストーリーズで離婚を報告し、「これまで人生を