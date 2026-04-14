13日に京都府南丹市の山林で発見された子どもとみられる遺体について、行方がわからなくなっていた安達結希くんであることがわかりました。現地から中継です。現場には、現在も規制線が張られ、警察官の姿や警察車両があります。14日は朝から鑑識作業が行われ、ブルーシートを持つ捜査員の姿もありました。そして規制線の横には、お花やお菓子などを供えに来る人の姿もありました。――現地で1日取材を続けていて、何か気づいた点