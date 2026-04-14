北京を訪問中のロシアのラブロフ外相は中国の王毅外相と会談を行い、今後の首脳会談に向けた準備を確認しました。ラブロフ外相は15日、訪問先の北京で王毅外相と会談しました。ロシア外務省によりますと、ラブロフ氏は現在の国際情勢について「国際関係の基盤が重大な試練に直面している」と述べ、ウクライナ情勢をめぐり、西側諸国がロシアに対する「戦略的敗北」を狙っていると批判しました。さらに、ヨーロッパを中心に対ロシア