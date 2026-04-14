巨人の大城卓三捕手（３３）が、１４日の阪神戦（甲子園）に「６番・捕手」で先発出場した。８回に同点弾を含めて４打数３安打と今季初の猛打賞を記録。チームを勢い付けた。虎打線の猛攻に屈し勝ち越しを許した直後、１点ビハインドの８回だった。大城は阪神３番手・モレッタが投じた外角高めの直球を右中間スタンドへ押し込み、試合を振り出しに戻した。試合序盤から絶好調だった。両軍無得点で迎えた２回の第１打席、無死