巨人の松本剛外野手（３２）は１４日の阪神戦（甲子園）に「２番・中堅」で先発出場。同点で迎えた９回に勝ち越し打を放ち、４―３と試合を決めた。お立ち台では「やっとジャイアンツの一員になれたかなと思います」と目を細めた。渾身のガッツポーズだ。同点で迎えた９回の第５打席。代打・坂本の左前打から二死二塁のチャンスを招くと、松本は相手４番手・岩崎の投じた直球にバットを振り抜き、左前適時打を放った。この１点