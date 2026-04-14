観測史上はじめて震度7の揺れを2度観測した熊本地震。その前震の発生からきょうで10年です。45人が亡くなった熊本県益城町では、けさ、献花台が設置され、地元の人たちが花を手向けました。地震で自宅が全壊した人「早いですね。（10年は）あっという間」前震で親戚を亡くした人「こんなに住みやすい街にいま暮らせているので、安らかに眠ってほしい」本震から10年となるあさってまで、県内各地で追悼式などが営まれる予定です。