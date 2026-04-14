京都・南丹市の山林で見つかった遺体が、3月23日から行方不明になっている11歳の男子児童であることがわかりました。南丹市では、園部小学校に通う11歳の安達結希さんが3月23日から行方不明になり、警察官などのべ約1000人が捜索にあたっていました。これまでの捜索で、通学用カバンや安達さんのものとみられる靴が見つかり、13日午後には、小学校から南西に約2km離れた山林であおむけに倒れた状態の遺体が見つかりました。遺体が