タレントの森尾由美が１４日、自身のインスタグラムを更新。「マスターズ・トーナメント片岡尚之プロのご招待でジョージア州オーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブに行って来ました」とつづり、ゴルフの祭典、マスターズ・トーナメント観戦を報告した。昨年の日本オープン選手権を制して出場権を獲得し、初出場した片岡に招かれたといい「いつかは訪れてみたいと思っていましたが片岡プロのおかげで念願叶いましたとても素