鹿児島県警は14日、県内で自転車の「青切符制度」を悪用した詐欺被害が発生し、自転車で走行中の高校生が、車に乗った男から違反を指摘され、現金をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。県警は「警察官は現場で直接、反則金を現金で受け取ることはありません。現金を要求されたら『詐欺‼』と認識しましょう」と注意喚起している。