5月12日にフランスで開幕する、世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭に併設して開催される独立部門・監督週間に、長編アニメーション映画「我々は宇宙人」の出品が決まった。YOASOBIの21年「優しい彗星」などを手がける29歳の門脇康平監督が企画・脚本も手がけた同作で、坂東龍汰（28）と岡山天音（31）がダブル主演していることが、併せて発表された。劇中で、坂東は内気でどこにでもいる普通の青年・翼、岡山は人気者で特別な