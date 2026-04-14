ボートレースまるがめの「外向発売所『Ｂポートまるがめ』リニューアル記念」は１４日、準優勝戦が行われた。徳増秀樹（５１＝静岡）が準優１１Ｒ、インからコンマ０９の好スタートを決めて逃げ切り、優勝戦１号艇を手に入れた。仕上がりについては「納得はしているけど、上には上がいる。是沢選手の方が少しずつ良かった。あとは１Ｍを先取りするだけ」と上位級とはいかないが、しっかり戦える足はある。次節は宮島ＰＧＩマ