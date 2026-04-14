TOKYO MXでの初回放送を終えたTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』のノンクレジットオープニングとエンディングが公開された。 参考：TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』第1話先行カット公開優希也がみくに壁ドン 本作は、小学館『サンデーうぇぶり』にて連載中の堂本裕貴による同名コミックをアニメ化したラブコメディ。 同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”