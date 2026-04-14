13日に京都府南丹市の山林で発見された子どもとみられる遺体について、行方がわからなくなっていた安達結希くんであることがわかりました。最新情報について、京都府警本部から中継です14日午後7時前に、13日に見つかった遺体の身元判明の発表がありました。警察は14日朝から司法解剖を行っていて、そのほかの捜査結果などもふまえて、遺体が安達結希くんと判明したとしています。ただこの遺体について、死後かなりの日数が経過し