ボートレース若松の「北九州市長杯Ｍｏｏｏｖｉ・Ｇｒｕｕｎ開設記念競走」が１４日に開幕した。塚越海斗（２７＝群馬）は初日前半５Ｒ、４コースから差してバック２番手。２Ｍ握って抜け出し、２着を確保した。後半１１Ｒのイン戦は逃げて２、１着と好発進を決めた。４６号機は「そんな悪い感じはなくて普通はあると思う。ただ、まだ合っている感じはしないのでしっかり合わせたい。Ｓはいい感じで行けた」とまずまずの感触