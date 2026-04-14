メ～テレ（名古屋テレビ） 14日午前、愛知県一宮市でパトカーから追跡された車が他の車と衝突する事故を起こしました。運転していた男は車を乗り捨て逃走していて、警察は行方を追っています。 警察によりますと、14日午前10時半ごろ、一宮市小信中島のコンビニエンスストアの駐車場で、パトロール中の警察官が不審な軽自動車を見つけ、乗っていた男に職務質問しようとしたところ、車が発進し、その場