中道改革連合の小川淳也代表と公明党の竹谷とし子代表が14日夜、東京都内で会談した。会談には、中道の階猛幹事長、公明の西田実仁幹事長も同席した。FNNのカメラは会談を終えた4人の姿をとらえた。会談では、後半国会での連携のほか、中道が取りまとめた2月の衆院選敗北についての総括の素案、落選者の支援のあり方などについて協議したものとみられる。小川氏は、早期に立憲・公明両党との合流を実現したい考えを示していて、会