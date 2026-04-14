多重事故現場から撤去される車両＝2025年金融庁などが、自動車や二輪車の全保有者を対象に加入が義務づけられている自動車損害賠償責任保険（自賠責保険）の保険料を2026年度内にも引き上げる方向で検討していることが14日、分かった。引き上げは13年以来約13年ぶりとなる見通し。人件費や医療費などが増加傾向にあることを踏まえた。自賠責保険は車両の事故などでけが人が生じた場合、相手に支払うための保険。金融庁が17日