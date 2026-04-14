IMF＝国際通貨基金が最新の世界経済見通しを発表し、今年の世界全体の成長率を3.1%と予測しました。イラン情勢の影響で前回の予測から0.2ポイント下方修正されています。IMFが14日に発表した最新の世界経済見通しでは、今年（2026年）の世界全体の実質経済成長率を3.1%と見込みました。イラン情勢により原油などエネルギー市場が混乱したことを受けて、今年1月時点の予測から0.2ポイント下方修正されました。IMFはアメリカ・イスラ