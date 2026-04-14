日本ハムや巨人、中日で活躍し昨季限りで現役を退いた中田翔氏が１４日、自身のインスタグラムを更新。「今日も楽しかった！！どっちに転んでもおかしくない試合だった！それにしてもこの方の体やばい！！笑人間じゃない！」とつづり、日本ハム時代の先輩、糸井嘉男氏との２ショットを投稿した。２人はこの日、甲子園球場で行われた阪神−巨人戦のテレビ中継で解説を務めた。五回の巨人の攻撃で、１死二塁で泉口の右前打で