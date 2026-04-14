【ニューヨーク共同】14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比153.32ドル高の4万8371.57ドルを付けた。米国とイランの停戦協議進展への期待感から買い注文が先行した。