巨人の則本昂大投手（３５）が１４日の阪神戦（甲子園）に移籍後２度目の先発登板。リーグトップのチーム打率を誇る強力打線を相手に、６回を投げ２安打無失点と好投したが、移籍後初勝利とはならなかった。先発予定だった９日の広島戦（マツダ）が雨天中止となり、中１１日での登板となった則本。プロ２年目の２０１４年以来となった甲子園での先発登板と?久々尽くし?の投球となったが、初回からテンポのいい投球を見せて強力