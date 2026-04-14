俳優の佐藤二朗が14日、主演ドラマ『夫婦別姓刑事』(毎週火曜21:00〜)の番宣に全力疾走。役衣装のレザージャケット姿で、朝から夜までフジテレビ番組の“ジャック”を完遂した。佐藤二朗この日は朝5時起きだったという佐藤は、7時35分から『めざましテレビ』に登場。9時台からの『ノンストップ!』では、ブロッコリー料理を次々に試食する場面もあった。お腹いっぱいになったところで、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』ではトーク