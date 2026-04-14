◆パ・リーグソフトバンク２―３楽天（１４日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・小久保裕紀監督が、７回に登板したロベルト・オスナ投手を評価した。オスナは起用法などを巡った契約が双方合意に至り、この日１軍登録された。１点を追う７回にマウンドへ上がると、３番・辰己から始まる楽天打線を１１球で３者凡退に抑え、最速も１５２キロをマークして力強さもアピール。シーズン１５試合目で迎えた初登板を無失点で終