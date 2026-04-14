ここまでくると病気なのでは…と思ってしまいますよね。片手間でやってる感がすごい…。産前産後の恨みは一生！ 妻から引導を渡される日も遠くないかも!?>>【まんが】じゃあスマホと結婚したら？(ウーマンエキサイト編集部)