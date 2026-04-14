「中日６−２広島」（１４日、豊橋市民球場）広島が敗れ４連敗。借金は、今季最大の「３」に膨らみ、今季のビジター戦も５戦未勝利となった。先発した森下は初回、花田に適時二塁打を浴びるなど、この回４失点。４回７安打４失点で２敗目を喫した。自身の中日戦は９連敗。２４年８月３日に勝利して以降、勝ち星がない。打線は、金丸の前に七回まで無得点に抑えられていたが、八回に菊池が左越え２点適時二塁打を放った。ま