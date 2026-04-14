ポルシェ・テニス・グランプリ 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：ドイツ シュトゥットガルト コート：クレー（赤土/室内） 結果：[ベラ ズボナレワ / ラウラ シグムント] 2 - 0 [アリオナ ボルソバ ザドイノフ / イボンヌ キャバル ライマーズ] 試合の詳細データはこちら≫ ポルシェ・テニス・グランプリ第2日がドイツ シュトゥットガルトで行われ、女子ダブルス1回戦で、ベラ