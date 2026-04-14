埼玉県で実家暮らしの23歳のある男性。この時は両親が仕事で外出しており、家で一人だった。男性は冷蔵庫を開けると厚切りベーコンを発見し、レトルトソースを使ってカルボナーラを作ることにした。カリカリベーコンに仕上げようと思い立ち、小ぶりな鍋にオリーブオイルを大量に注ぎベーコンを投入。すると激しく油が跳ねはじめ、熱さに慌てた彼は鍋にフタをして一旦事なきを得た。カリカリベーコンは、油をひかず弱火でじっくり焼