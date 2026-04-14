2024年、結婚4年目の女性。夫のために炊飯器を活用したレシピを日々研究しており、夫からも絶賛されていた。そんなある日、夫からビーフシチューのリクエストが。快く引き受けた彼女だったが、少し前に炊飯器でビーフシチューを作って失敗した経験があった。肉と野菜を一緒に入れてスイッチを押したところ、野菜がドロドロになってしまったのだ。そこで今回は独自の作戦を考えた。炊飯器に牛肉と水800ミリリットル、ワイン200ミリ