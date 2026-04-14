去年2月、大学卒業間近の22歳の女性。春休みを過ごしていた彼女は、人気YouTubeクリエイターの動画にどっぷりハマっており、見始めると止まらない日々を送っていた。ある日、翌週に迫った卒業旅行のことを考えているうちに、脱毛をしておこうと思い立つ。痛そうという理由で抵抗があった彼女が選んだのは、シュガーリングワックスだった。さっそく取り出してみると、ワックスがカチコチに固まっていた。以前にも同じ経験があった彼