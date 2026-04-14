去年10月、高校生の娘と幼い息子2人をもつ5人家族の母親は、夕方5時に末っ子を保育園へ迎えに行かなければならない中、出張から夫が帰宅する日であることに気づいた。綺麗好きな夫に散らかった部屋を見られるわけにはいかず、急いで片付け。そのとき、カウンターの上に置きっぱなしになっていた冷却スプレーが目に入る。現場仕事をしている夫が夏場の熱中症対策として使っていたものだったが、もう10月。まず使うことはないだろう