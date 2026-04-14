北海道津別町で生まれた中山奏琉さんは、スポーツ万能で小学1年生から始めたソフトテニスで全国大会に出場するほどの実力を持っていた。学業も優秀だった彼は一浪後北海道大学に進学。農家を営む両親のように農業に携わりたいと、農学部を目指して理系の道を選んだ。大学では音楽系のサークルに入り、作詞作曲やバンドでのベース演奏にも打ち込んでいた。中山さんは大学に入学して間もない頃、右肩甲骨の下あたりに違和感を覚える