2000年3月8日に発生した地下鉄日比谷線脱線事故で亡くなった、当時高校生の富久信介さん。事故から20年後、彼に守ってもらったという女性から富久さんのご家族の元に一通のメッセージが届いた。再現ドラマに加え、20年前に亡くなった富久さんへの感謝と好意が込められたメッセージが届いたときのことを父親に取材。「それはもう衝撃でした。女の子の（交友の）話は一切なかった。（富久さんが）恋の一つもしないで旅立ったと思うと