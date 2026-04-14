愛知県常滑市のアパートから男女2人の遺体が見つかり、警察が身元の確認を進めています。 【写真を見る】愛知・常滑市のアパートから男女２人の遺体見つかる「契約更新の連絡つかない」と管理会社が通報遺体の身元は不明も部屋は80代女性と50代男性で契約 遺体が見つかったのは常滑市本郷町のアパートで、警察によりますと、14日午後2時ごろ1階の室内で男性1人と女性とみられる1人が倒れているのを、管理