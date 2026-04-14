米国・ＷＷＥの?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?ことイヨ・スカイが、?海賊王女?カイリ・セインに敗れ、痛恨のシングル連敗となった。プロレスの祭典「レッスルマニア４２」（１８、１９日、ネバダ州ラスベガス）が近づく中、イヨの出場は決まっていない。前回スマックダウンでは起死回生を狙ってＷＷＥ女子王者ジェイド・カーギルに挑むも、手負いの状態では歯が立たず完敗を喫した。一方、相棒のアスカからパワハラを受けるカイ